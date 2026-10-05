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Татар-информ

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Сборная РТ взяла 13 медалей в финале соревнований по дронам «Архипелаг 2026»

Сборная РТ взяла 13 медалей в финале соревнований по дронам «Архипелаг 2026»

Архивный снимок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сборная Республики Татарстан в финале инженерных состязаний по беспилотным системам «Национальная система соревнований НТИ» завоевала в командном зачете 13 наград: три золотые, семь серебряных и три бронзовые.

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