Сборная РТ взяла 13 медалей в финале соревнований по дронам «Архипелаг 2026»

Архивный снимок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сборная Республики Татарстан в финале инженерных состязаний по беспилотным системам «Национальная система соревнований НТИ» завоевала в командном зачете 13 наград: три золотые, семь серебряных и три бронзовые.