Сообщается о падении боевого самолёта в Одинцовском районе Подмосковья Военный самолет упал в Одинцовском районе Подмосковья, предварительно летч.
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Сообщается о падении боевого самолёта в Одинцовском районе Подмосковья Военный самолет упал в Одинцовском районе Подмосковья, предварительно летч.
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