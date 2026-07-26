Бывший пленник рассказал об ужасных условиях службы в украинском полку «Скала»

Украинский военнослужащий и пленник Владислав Богатырёв рассказал о созданном в Вооружённых силах Украины 425-м отдельном штурмовом полке «Скала», который предназначен для закрытия «дыр» на фронте «как мясо» и несёт высокие потери личного состава.