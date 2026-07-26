Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

357 подписчиков

Бывший пленник рассказал об ужасных условиях службы в украинском полку «Скала»

Бывший пленник рассказал об ужасных условиях службы в украинском полку «Скала»

Украинский военнослужащий и пленник Владислав Богатырёв рассказал о созданном в Вооружённых силах Украины 425-м отдельном штурмовом полке «Скала», который предназначен для закрытия «дыр» на фронте «как мясо» и несёт высокие потери личного состава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии