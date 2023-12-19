Врач Фомичева: у мужчин инфаркт возникает в пять раз чаще, чем у женщин

Инфаркт миокарда — это некроз участка сердечной мышцы из-за недостаточной доставки к ней кислорода. Такое состояние требует быстрого вмешательства со стороны врачей, поэтому очень важно вовремя распознать его и обратиться за помощью.
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