36 вояжей с Земли до Луны и обратно, 36 млрд и 220% роста. Первый день выставки «Трансроссия» прошёл под знаком рекордов РЖД, операторов и портов

По итогам дебютного дня 28-й международной выставки транспортно-логистических услуг TransRussia организаторы отчитались, что в мероприятии участвуют 580 компаний из 20 стран, и это на треть больше, чем год назад.
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