СКР вышел на Попова при расследовании другого коррупционного преступления

После увольнения из Минобороны генерал Павел Попов нигде не работал. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, расследуя другое коррупционное преступление, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
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