Невролог Гальперин: фиолетовый цвет не лечит больного с эпилепсией

Ежегодно в конце марта отмечают День больных эпилепсией, или Фиолетовый день. По традиции многие организации, сообщества, фонды и ассоциации проводят акции в поддержку людей, страдающих этой болезнью нервной системы.
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