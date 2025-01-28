Американский журналист: администрация Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина Известный американский журналист Такер Карлсон сделал резонансное заявление.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Американский журналист: администрация Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина Известный американский журналист Такер Карлсон сделал резонансное заявление.
Свежие комментарии