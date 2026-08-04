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Новосибирские подростки-курьеры похитили 7 млн рублей у пенсионеров в Алтайском крае

Новосибирские подростки-курьеры похитили 7 млн рублей у пенсионеров в Алтайском крае

Юноши в качестве вознаграждения оставляли часть денег себе Барнаульские полицейские задержали трех подростков из Новосибирской области в возрасте 17 и 15 лет, которые обманули нескольких пенсионеров, сообщает алтайский СК.

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