Новосибирские подростки-курьеры похитили 7 млн рублей у пенсионеров в Алтайском крае

Юноши в качестве вознаграждения оставляли часть денег себе Барнаульские полицейские задержали трех подростков из Новосибирской области в возрасте 17 и 15 лет, которые обманули нескольких пенсионеров, сообщает алтайский СК.
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