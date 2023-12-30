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Президент Путин отказался поздравлять западных лидеров с Новым годом

Президент Путин отказался поздравлять западных лидеров с Новым годом

Президент Владимир Путин не стал поздравлять с Новым годом американского лидера Джо Байдена и руководителей других западных стран.

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Комментарии
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E
Ed
Хоть здесь не толерантно, как всегда, но справедливо. Как поздравлять тех, кто по смыслу дня должен сдохнуть?
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14 час.
В
Владимир
Всё. Амба. Не поздравил ВВП - теперь только сдохнут. Проклятый Запад без его тёплой и дружеской поддержки жить никак не может. Удивительно другое: как это они ещё до сих пор живут и процветают на фоне СВО.
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13 час.

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