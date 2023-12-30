Президент Путин отказался поздравлять западных лидеров с Новым годом

Хоть здесь не толерантно, как всегда, но справедливо. Как поздравлять тех, кто по смыслу дня должен сдохнуть?

В

Владимир

Всё. Амба. Не поздравил ВВП - теперь только сдохнут. Проклятый Запад без его тёплой и дружеской поддержки жить никак не может. Удивительно другое: как это они ещё до сих пор живут и процветают на фоне СВО.