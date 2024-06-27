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Андрей Кириленко: «Хотим отойти в сторону от показательных чемпионатов и развивать детско-юношеский спорт, студенческий баскетбол, профессиональную лигу и социальные программы»

«Мы хотим отойти в сторону от показательных чемпионатов и развивать региональные федерации, детско-юношеский спорт, студенческий баскетбол, профессиональную лигу и, конечно, социальные программы.

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