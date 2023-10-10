Пашинян резко выступил против миротворцев РФ в Армении AlexCoderПашинян резко выступил против миротворцев РФ в Армении AlexCoder Премьер заявил, что не станет никого пускать в Армению Армения однозначно воспримет дальнейшие действия российского военного контингента в случае его ухода из Карабаха – по словам премьер-министра Никола Пашиняна, миротворцы РФ должны вернуться к себе в Россию.
Пашинян резко выступил против миротворцев РФ в Армении
Комментарии
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Елена Волкова
А потом верещать начнут, что их уничтожают! Надоели уже эти недоразвитые братушки. Дали им свободу и что? Продаются направо и налево, а потом претензии предъявлять начнут, что их Россия не защитила от самих себя! Ну просто исчезнут и такой страны больше не будет! Главное, чтобы в нашей стране никакого выделения территории для них не было! Пусть становятся кем угодно, но наша страна вам больше не помощник!
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20 час.
ЕБ
Елена Бреслова
мы любить Россию не просили, Ваша не любовь к нам не беда, Если вам не нравится Россия - Исчезайте с карты навсегда!
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13 час.
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