Пашинян резко выступил против миротворцев РФ в Армении

Елена Волкова

А потом верещать начнут, что их уничтожают! Надоели уже эти недоразвитые братушки. Дали им свободу и что? Продаются направо и налево, а потом претензии предъявлять начнут, что их Россия не защитила от самих себя! Ну просто исчезнут и такой страны больше не будет! Главное, чтобы в нашей стране никакого выделения территории для них не было! Пусть становятся кем угодно, но наша страна вам больше не помощник!