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Жамнов может возглавить «Спартак» по окончании сезона

Алексей Жамнов по окончании сезона может возглавить «Спартак». К тому времени у главного тренера сборной России закончится контракт с ФХР, а руководство «Спартака» не совсем довольно работой Игоря Гришина, сообщает «Матч ТВ».

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