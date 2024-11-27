Как новые пошлины Трампа на ввоз машин из Мексики навредят европейской автомобильной промышленности, рассказали в Bernstein и Intermonte

Решение Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в США из Мексики нанесёт больший ущерб европейским автопроизводителям, таким как Volkswagen и Stellantis, и их поставщикам, чем любые прямые пошлины на товары из ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии