К

Корсаков

Помню, помню, как твоя глупая головёнка скатилась из-под ножа гильотины в корзину и заскрипела зубами от злости. Правда зубов там немного осталось, я их выдрал и выбил на допросах. А я после, взяв за волосню, вытащил твою пустую тыкву и подняв показывал ликующему народу на все четыре стороны. А про повесить-- это твои посмертные бредовые видения, я жил ещё долго окружённый внуками и внучками и вполне благополучно и обеспеченно на государственную пенсию ти полагающееся мне имущество казнённых. Кстати, ты при смерти обосрался и обоссался, царь. Но тут ничего такого, -- со многими это случается. Желаешь ещё каких-нибудь подробностей?