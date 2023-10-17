7 С этого дня вступил в силу особый порядок въезда граждан Украины на территорию России, утвержденный правительством России.
Европа не выпускает украинцев в Россию
Комментарии
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саша дмитренко
я царем был! а ты на меня работал! пока тебя не повесил
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9 час.
К
Корсаков
Помню, помню, как твоя глупая головёнка скатилась из-под ножа гильотины в корзину и заскрипела зубами от злости. Правда зубов там немного осталось, я их выдрал и выбил на допросах. А я после, взяв за волосню, вытащил твою пустую тыкву и подняв показывал ликующему народу на все четыре стороны. А про повесить-- это твои посмертные бредовые видения, я жил ещё долго окружённый внуками и внучками и вполне благополучно и обеспеченно на государственную пенсию ти полагающееся мне имущество казнённых. Кстати, ты при смерти обосрался и обоссался, царь. Но тут ничего такого, -- со многими это случается. Желаешь ещё каких-нибудь подробностей?
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8 час.
alik3456 Джексон
Для Думы...
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7 час.
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