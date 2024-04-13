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Тошнит уже от этих "мирных хитрых планов!"

Если  уж        Р. Ищенко,   способного  сделать   хитрый  план  из    чего  угодно,  раздражают    очередные   "мирные   инициативы", то  что  уж     о  нас,     пессимистах и    всепропальщиков,   говорить?!! Впрочем,  давайте  лучше     почитаем  отрывки   из  новой  большой  статьи   Р.

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