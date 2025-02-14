России в Абхазии не помешает любой президент Выбирайте, мы подождёмКакими бы ни были итоги президентских выборов в бывшей грузинской автономии, она не отвернётся от России.
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России в Абхазии не помешает любой президент Выбирайте, мы подождёмКакими бы ни были итоги президентских выборов в бывшей грузинской автономии, она не отвернётся от России.
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