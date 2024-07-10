Глава Екатеринбурга подписал соглашение об обновлении трамваев

На международной выставке ИННОПРОМ-2024 глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение с компанией «Мовиста», которое стало очередным шагом к развитию рельсового общественного транспорта и обновлению трамвайного парка города.
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