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Бизнес журнал. Урал

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Глава Екатеринбурга подписал соглашение об обновлении трамваев

Глава Екатеринбурга подписал соглашение об обновлении трамваев

На международной выставке ИННОПРОМ-2024 глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение с компанией «Мовиста», которое стало очередным шагом к развитию рельсового общественного транспорта и обновлению трамвайного парка города.

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