Заместитель уральского градоначальника уволен за транспортный коллапс на дорогах

За сутки единая диспетчерская служба приняла почти полтысячи звонков недовольных горожанПервый заместитель мэра Красноуфимска, зам по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Рязанов был уволен из-за разразившегося в городе снежного коллапса.
За сутки единая диспетчерская служба приняла почти полтысячи звонков недовольных горожанПервый заместитель мэра Красноуфимска, зам по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Рязанов был уволен из-за разразившегося в городе снежного коллапса.
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