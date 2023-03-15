Царьград

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Заместитель уральского градоначальника уволен за транспортный коллапс на дорогах

Заместитель уральского градоначальника уволен за транспортный коллапс на дорогах

За сутки единая диспетчерская служба приняла почти полтысячи звонков недовольных горожанПервый заместитель мэра Красноуфимска, зам по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Рязанов был уволен из-за разразившегося в городе снежного коллапса.

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