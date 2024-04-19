Библионочь в филиале музея-заповедника “Фанагория” 🗓 20 апреля, 15:00 📍 Олимпийский проспект, 1 📍 По регистрации Гостей ждёт квест-легенда “Загадки древнего города”, будет интересно и детям и взрослым.
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Библионочь в филиале музея-заповедника “Фанагория” 🗓 20 апреля, 15:00 📍 Олимпийский проспект, 1 📍 По регистрации Гостей ждёт квест-легенда “Загадки древнего города”, будет интересно и детям и взрослым.