Китай

1 подписчик

Свежие комментарии

  • NNN NNN
    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Си Цзиньпин заявил о готовности к еще большему развитию отношений с Доминиканской Республикой

Пекин, 2 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня заявил, что Китай готов совместными с Доминиканской Республикой усилиями добиваться еще большего развития двусторонних отношений и постоянно выводить их на более высокий уровень.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх