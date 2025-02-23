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SPLETNIK

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Канье Уэст показал постер фильма о Бьянке Цензоре и раскрыл подробности проекта

Канье Уэст показал постер фильма о Бьянке Цензоре и раскрыл подробности проекта

47-летний Канье Уэст опубликовал в своих соцсетях первый постер фильма о его жене Бьянке Цензори, в котором она сыграет саму себя.

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