10 волшебных фотографий диких лошадей с острова Камберленд

Остров Камберленд (Cumberland Island) — одно из самых чарующих мест Америки. Здесь обитает единственный на Восточном побережье США табун диких лошадей — 150 породистых животных, которые свободно бродят по здешним пляжам и дюнам… Француженка Анук Кранц (Anouk Krantz) более 12 лет фотографировала всю эту красоту.