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Я строю

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Хосты в сентябре: как пересадить, разделить и не навредить растениям

Хосты в сентябре: как пересадить, разделить и не навредить растениям

Осенний сад постепенно меняет ритм, и именно в это время хосты оказываются в центре внимания. После летнего зноя работать с ними становится заметно комфортнее: воздух уже не обжигает, а земля ещё хранит накопленное тепло.

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