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Депутат Бессараб: в России невозможно сделать три выходных дня в неделю

Депутат Бессараб: в России невозможно сделать три выходных дня в неделю

Сократить рабочую неделю в России до четырех дней, как хотят большинство россиян, невозможно. Об этом "Москве 24" рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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