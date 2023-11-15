Данные об экономике Китая ведут к росту цен на нефть вместе с прогнозами по спросу Наталья МарковаНа фоне превзошедших ожидания показателей производства и розничных продаж в Китае, цены на нефть выросли 15 ноября.
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