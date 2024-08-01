Западный поток: Польша стягивает войска к границе с Белоруссией

АндрейБорков

У Польши появляется реальный шанс исчезнуть физически! То, что польские войска стягиваются к границе с Белоруссией, все понятно, пшеки хотят показать, что НЭ ЗГИНЕЛА ПОЛЬСКА, но у Белоруссии на эту НЭ ЗГИНЕЛА есть БОЛТ С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ, конкретно - комплексы "Искандер" с тактическими ядерными боеголовками. Россия передала их Белоруссии в аренду, к тому же два этапа учений по "примирению непримиримых", в смысле Восточной и центральной Гей-Ро-пы, уже проведены, сейчас идет 3-й этап, кстати белорусы в нем непосредственно и на полных правах учувствуют. Так, что польским пшекам остается только пожелать что бы и дальше НЭ ЗГИНЕЛА ПОЛЬСКА. А тут все от них, от польских пшеков, зависит. Они творцы и своего как светлого, так и темного будущего. Или по коту Леопольду - РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО, или по голливудскому фильму "Если наступит завтра", а это ЗАВТРА для пшеков - безжизненные территории с очень высоким уровнем радиоактивности.