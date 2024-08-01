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Западный поток: Польша стягивает войска к границе с Белоруссией

Западный поток: Польша стягивает войска к границе с Белоруссией

Польша продолжает стягивать войска к границе с Белоруссией. В августе 17 тыс. бойцов привлекли к борьбе с нелегальной миграцией.

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Комментарии
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АндрейБорков
У Польши появляется реальный шанс исчезнуть физически! То, что польские войска стягиваются к границе с Белоруссией, все понятно, пшеки хотят показать, что НЭ ЗГИНЕЛА ПОЛЬСКА, но у Белоруссии на эту НЭ ЗГИНЕЛА есть БОЛТ С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ, конкретно - комплексы &quot;Искандер&quot; с тактическими ядерными боеголовками. Россия передала их Белоруссии в аренду, к тому же два этапа учений по &quot;примирению непримиримых&quot;, в смысле Восточной и центральной Гей-Ро-пы, уже проведены, сейчас идет 3-й этап, кстати белорусы в нем непосредственно и на полных правах учувствуют. Так, что польским пшекам остается только пожелать что бы и дальше НЭ ЗГИНЕЛА ПОЛЬСКА. А тут все от них, от польских пшеков, зависит. Они творцы и своего как светлого, так и темного будущего. Или по коту Леопольду - РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО, или по голливудскому фильму &quot;Если наступит завтра&quot;, а это ЗАВТРА для пшеков - безжизненные территории с очень высоким уровнем радиоактивности.
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