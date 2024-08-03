Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной химической олимпиаде. 56-я Международная химическая олимпиада проходила в Саудовской Аравии.
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Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной химической олимпиаде. 56-я Международная химическая олимпиада проходила в Саудовской Аравии.
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