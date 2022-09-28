Международный наблюдатель на референдумах, прошедших на территории республик Донбасса, Ксавье Монро выступил с утверждением о том, что для Фанции был бы выгоден нейтральный взгляд на боестолкновения, развернувшиеся на украинских территориях.
Международный наблюдатель на референдумах, прошедших на территории республик Донбасса, Ксавье Монро выступил с утверждением о том, что для Фанции был бы выгоден нейтральный взгляд на боестолкновения, развернувшиеся на украинских территориях.
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