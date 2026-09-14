Начала работать вторая в России установка по переработке обедненного урана. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе АО «ТВЭЛ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Тульские новости...
- Миколог назвал ст...
- НП NYT: на встрече в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым