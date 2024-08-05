В Петербурге стали наказывать водителей за «шумные» автомобили и мотоциклы по-новому

В Петербурге полиция начала активную борьбу с водителями, которые нарушают тишину в городе. Речь идет об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев двигателя, сообщают в пресс-служба регионального главка МВД.
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