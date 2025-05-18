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Иосиф Пригожин удивил меня высказыванием о народе и о Валерии

Иосиф Пригожин удивил меня высказыванием о народе и о Валерии

Здравствуйте! С каждым новым высказыванием некоторых представителей шоу-бизнеса становится всё очевиднее: они живут в параллельной реальности, где логика и здравый смысл давно вышли покурить.

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Комментарии
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B
Badi
Просто надо минимум на год закрыть доступ на сцену и ТВ всем этим &quot;зажравшимся&quot;....
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9 час.
игорь петренко
Согласен! Обычные уроды и скоты!
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8 час.
epobedimski
Асколькоона тратит на красоту? А сколько пластических операций? Чем она хвстается? Надоела уже всем,&quot;бедняжка нищая&quot;
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7 час.
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