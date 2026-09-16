Джейлен Брансон вместе с семьей запустит компанию по управлению брендами

Разыгрывающий « Нью-Йорка » Джейлен Брансон вместе с семьей запускает Thirty Third Management Group – компанию, которая будет заниматься управлением и развитием брендов, а также бизнес-проектами Брансона за пределами площадки и представлять интересы клиентов в профессиональном спорте, бизнесе и благотворительности.
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