Джейлен Брансон вместе с семьей запустит компанию по управлению брендами

Разыгрывающий « Нью-Йорка » Джейлен Брансон вместе с семьей запускает Thirty Third Management Group – компанию, которая будет заниматься управлением и развитием брендов, а также бизнес-проектами Брансона за пределами площадки и представлять интересы клиентов в профессиональном спорте, бизнесе и благотворительности.