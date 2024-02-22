Закрытый Люк

За последний месяц вопрос о месте российского хоккея на международной арене запутался до предела. Письмо за подписью группы молодых наших хоккеистов, в котором от Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) жестко потребовали объяснить причины двойных стандартов в их отношении, вновь обострило обстановку в разных кабинетах.
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