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Закрытый Люк

Закрытый Люк

За последний месяц вопрос о месте российского хоккея на международной арене запутался до предела. Письмо за подписью группы молодых наших хоккеистов, в котором от Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) жестко потребовали объяснить причины двойных стандартов в их отношении, вновь обострило обстановку в разных кабинетах.

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