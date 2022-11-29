Кудрин подтвердил намерение покинуть пост главы Счётной палаты России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин подтвердил планы уйти с должности. «Я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил он в Telegram.
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин подтвердил планы уйти с должности. «Я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил он в Telegram.
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