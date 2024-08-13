Трамп заявил о нехватке военнослужащих на Украине

Украине не хватает военнослужащих для продолжения конфликта с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью миллиардеру Илону Маску, беседа опубликована на странице американского политика в социальной сети X.
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