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Трамп заявил о нехватке военнослужащих на Украине

Трамп заявил о нехватке военнослужащих на Украине

Украине не хватает военнослужащих для продолжения конфликта с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью миллиардеру Илону Маску, беседа опубликована на странице американского политика в социальной сети X.

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