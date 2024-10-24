Глава ведомства поручил доложить о нарушении прав жителей Новосибирской области

В соцмедиа опубликовано обращение жителей Новосибирска в адрес Председателя СК России о неоднократных нарушениях их прав управляющими компаниями, сотрудники которых фальсифицируют подписи жильцов на бюллетенях собраний.
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