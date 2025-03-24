Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм

@ Str/Zumapress/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Российский МИД в субботу выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по энергетическим объектам РФ.
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