Экс-премьер Британии: Если Россия победит на Украине, Соединённым Штатам уже не вернуть своё прежнее величие

В западном мире растут опасения по поводу того, что следующим президентом США станет Дональд Трамп. Дело в том, что к настоящему моменту уже однозначно обозначилась ситуация, при которой именно Трамп является безоговорочным лидером из состава республиканцев.
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