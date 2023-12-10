Лавров пообещал служить Родине столько, сколько она в нём нуждается

Министр иностранных дел сообщил, что будет служить России столько, сколько она нуждается.Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в ходе выступления в Дохе ответил на вопрос о дальнейшем пребывании на посту главы дипломатического ведомства.
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