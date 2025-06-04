Западный обозреватель: для перехвата всех выпускаемых Россией ракет по Украине пришлось бы передать все производимые в США ЗУР к системам Patriot

В западной прессе «сокрушаются» по поводу того, что, несмотря на украинскую атаку на аэродромы с самолётами дальней и стратегической авиации, российские войска «не утратили потенциал по нанесению ударов по Украине».
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