Bangkok Post: Казахстан выдал Таиланду россиянина за случаи вымогательства Казахстан выдал Таиланду россиянина, подозреваемого в вымогательстве 50 тысяч долларов в криптовалюте у риелторов РФ на курортном острове Самуи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии