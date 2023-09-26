Театр абсурда

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Минус два "шведских" танка Strv-122 в полях "уэсвэ" - сразу, как "плюмбочкой по голове"!

Минус два "шведских" танка Strv-122 в полях "уэсвэ" - сразу, как "плюмбочкой по голове"!

Лучший танк -это от шведов получен.  Полученный в качестве "взаимопомощи" от европейцев шведский танк Strv-122 , считается самым лучшим из всех бронированных машин полученных от иностранных конструкторов.

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