Банки повысили ставки по некоторым вкладам

Крупнейшие российские банки во второй декаде июля неожиданно повысили доходность рублёвых вкладов. Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках увеличилась с 12,79% до 12,83%, следует из данных Банка России.
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