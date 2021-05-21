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Россияне полезли в кубышки, чтобы не голодать

Россияне полезли в кубышки, чтобы не голодать

Россияне из-за роста цен и падения доходов перешли в режим проедания сбережений. Это следует из отчета Росстата.

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Ингерман Ланская
камуноидно-либероидная сволочь будоражит и без того угробленные совдепией мозги экс-совков. у экс-совков же знаний по экономике Ноль и вот и верят во всякую камуноидно-либероидную херню
Ritchie Blackmore
Ингерман Ланская , почему Вас без намордника выпустили, интересно? А Ваша соседка по палате натёсова уже приняла тёплое молоко с селёдкой? Как она после процедуры, в порядке? Значит, и Вам пора поспешать за микстурой. Подобреете, доктор знает как лечить психических последователей секты Новодворской.

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