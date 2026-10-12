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Аргументы и Факты

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На Таймыре мужчина утонул, провалившись под лед на снегоходе

На Таймыре мужчина утонул, провалившись под лед на снегоходе

На Таймыре молодой человек 2004 года рождения погиб, провалившись под лед во время поездки на снегоходе по озеру Безымянное рядом с поселком Сындасско.

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