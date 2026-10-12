На Таймыре мужчина утонул, провалившись под лед на снегоходе

На Таймыре молодой человек 2004 года рождения погиб, провалившись под лед во время поездки на снегоходе по озеру Безымянное рядом с поселком Сындасско.
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