Судно морской полиции Филиппин намеренно врезалось в корабль Береговой охраны Китая

Риф Сяньбинь, 1 сентября /Синьхуа/ -- В субботу примерно в 12 часов дня судно морской полиции Филиппин, незаконно находящееся в акватории вблизи рифа Сяньбинь китайского архипелага Наньша, намеренно протаранило корабль Береговой охраны Китая с его левого борта, что привело к столкновению.
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