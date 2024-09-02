Судно морской полиции Филиппин намеренно врезалось в корабль Береговой охраны Китая

Риф Сяньбинь, 1 сентября /Синьхуа/ -- В субботу примерно в 12 часов дня судно морской полиции Филиппин, незаконно находящееся в акватории вблизи рифа Сяньбинь китайского архипелага Наньша, намеренно протаранило корабль Береговой охраны Китая с его левого борта, что привело к столкновению.