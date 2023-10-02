Британские политики призывают власти Украины посылать на передовую больше молодых парней

Беречь молодёжь для будущего иностранные эксперты считают излишнимАктивнее призывать на военную службу молодёжь рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому бывший глава британского минобороны Бен Уоллес.
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