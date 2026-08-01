Взгляд на мировую политику через призму здравого смысла - Михаил Хазин и Дмитрий Пучков

В этом выпуске сошлись два ярких мыслителя: Михаил Хазин и Дмитрий Пучков. Они обсуждают то, о чем обычно молчат в новостях: почему логика грубой силы побеждает разум, куда катится система образования и кто заменит уходящих специалистов.
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