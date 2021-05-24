Льготы всем

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Отдать государству? Это кому? ни за что.Сколько нужно отд...
  • Наталья Климова
    Ну, Европа, заготавлявай дрова!!! 😃😃😃Эксперт рассказал...
  • Алекс
    " Сложности в экономике в РФ как начались в 90" - сложности в экономике РФ начались в 1917 году.Российские власти...

Россияне могут законно отказаться от оплаты некоторых ЖКХ-услуг!

Россияне уже устали возмущаться от часто растущих коммунальных платежей. Чуть ли ни ежемесячно в счете по ЖКХ-услугам можно обнаружить что-то новое или увеличившуюся плату за какой-то отдельный параметр, в который включили что-то дополнительное.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх