Россияне могут законно отказаться от оплаты некоторых ЖКХ-услуг!

Россияне уже устали возмущаться от часто растущих коммунальных платежей. Чуть ли ни ежемесячно в счете по ЖКХ-услугам можно обнаружить что-то новое или увеличившуюся плату за какой-то отдельный параметр, в который включили что-то дополнительное.